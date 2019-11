Acontece Prazo de inscrições para hackathon agro SENAR termina nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Maratona tecnológica será em Porto Alegre, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, com foco em encontrar soluções a problemas do agronegócio gaúcho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para que startups se inscrevam no HackatAgro – Hackathon Agro Up, que será realizado entre os dias 13 e 15 de dezembro no Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da PUCRS), em Porto Alegre (RS). Podem participar AgTechs – startups já existentes, com CNPJ e com soluções para o agronegócio.

O evento é realizado por SENAR-RS, FARSUL e SOFTEX, com o patrocínio do Banrisul e Kepler Weber. São apoiadores da maratona tecnológica a ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio), a Associação Brasileira de Angus, a AG/Evolution, a ISLA, a Open Food, a Cap Table, o Sebrae-RS, o Tecnopuc, a UPF, a Ventiur, o Sindilat/RS, o Pacto Alegre, a ESPM e o Zenit Parque UFRGS. O objetivo é encontrar soluções para problemas apontados por produtores gaúchos. As 15 empresas de tecnologia selecionadas a participarem do desafio serão conhecidas no dia 3 de dezembro.

As startups escolhidas pagarão uma taxa de inscrição simbólica de R$ 50, e, após os três dias de desafio, as que apresentarem as três melhores soluções receberão R$ 8 mil (primeiro lugar), R$ 4 mil (segundo lugar) e R$ 2 mil (terceiro lugar). Os resultados poderão ser usados em uma base de dados nacional para soluções de problemas no campo

A iniciativa integra o Programa Agro Up, e os desafios propostos têm origem em problemas apontados por produtores nas cadeias de arroz, milho, soja, trigo, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite e fruticultura _ que, nos dias do desafio, estarão agrupadas em grãos, pecuária e fruticultura.

As categorias de problemas elencadas são quatro: segurança (desde o que diz respeito a crimes, como abigeato, até inseguranças jurídicas ou ambientais), comercialização, doenças invasoras e pragas e custo de produção. Durante os três dias do evento, haverá oficinas e mentores para ajudar os participantes no desenvolvimento dos projetos, além de produtores que irão detalhar os problemas enfrentados.

Coordenador do Escritório Regional de Inovação do Agro UP do SENAR-RS, Renan Hein dos Santos explica a importância do evento para o agronegócio do Rio Grande do Sul: “Nunca houve um hackathon focado em desenvolver soluções para o agro gaúcho que tenha tido um trabalho tão bem feito por trás. Conversamos com os produtores rurais, levantamos os problemas deles. Fomos em sete municípios pelo Estado inteiro, vimos diferentes problemas em diversas cadeias e identificamos uma série de problemas nessas produções. Essa é a importância do evento: nunca houve um hackathon para o agro gaúcho em que os problemas foram levantados diretamente com os produtores. Estamos trabalhando para o setor”, destacou.

Além da maratona tecnológica, o HackatAgro prevê uma extensa programação com palestras, workshops e hands on (mão na massa) com mentores. Confira a agenda completa e a ficha para inscrições em www.hackatagro.com.

