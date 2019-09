A Campanha Outubro Rosa dará novas cores a prédios e monumentos da Capital a partir desta terça-feira, 1º. Liderada pelo Instituto da Mama do RS, com apoio da Prefeitura, e denominada Ilumina com Rosa Porto Alegre, a mobilização será aberta às 18h, em solenidade no Largo dos Açorianos. A histórica ponte do local será o primeiro ponto a ganhar a iluminação.

