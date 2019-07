Prefeito de Porto Alegre defende aumento de recursos para saúde

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, lamentou a falta de recursos para a saúde na cerimônia de abertura do 35º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O prefeito disse que o orçamento dos municípios está cada vez mais comprometido e defendeu aumento no orçamento com melhoria dos investimentos nessa área.

“Precisamos de uma reorientação para utilização dos recursos municipais, estaduais e federais no setor. O comprometimento dos gastos deve ser baseado em evidências científicas, não em questões políticas”, disse Marchezan. O congresso, que aconteceu na última quarta-feira (3), discutiu o tema Diálogos no Cotidiano do SUS.

A abertura do evento contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. o prefeito da capital gaúcha citou, em sua fala, a necessidade da pasta liberar financiamentos para que os municípios possam investir em tecnologia e inovação. “As necessidades básicas dos 220 milhões de brasileiros são o que deve mover os interesses dos movimentos da saúde brasileira, acima de qualquer ideologia e conveniência econômica”, ressaltou.

Marchezan elogiou a iniciativa do governo federal em ajudar no financiamento para ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde e destacou a experiência da capital gaúcha: “Cada posto de Porto Alegre faz 3 mil atendimentos/mês no horário ampliado até as 22h”.

