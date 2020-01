Porto Alegre Prefeitura apresenta Plano de Requalificação Viária da Capital

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Av. Bento Gonçalves está entre as que receberão intervenções mais profundas. Foto: Cristine Rochol/PMPA Av. Bento Gonçalves está entre as que receberão intervenções mais profundas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura apresenta o Plano de Requalificação Viária de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (8), quando também será assinada a ordem de início dos trabalhos da recuperação estrutural dos lotes 1 e 2. Entre as ruas e avenidas que receberão intervenções mais profundas nesta primeira etapa estão trechos das avenidas Bernardino Silveira Amorim, Bento Gonçalves e Protásio Alves. O evento ocorre às 9h, no Salão Nobre do Paço Municipal (praça Montevidéu, 10) e conta com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

