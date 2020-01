Rio Grande do Sul Prefeitura de Alvorada inaugura Centro de Saúde

7 de janeiro de 2020

A prefeitura de Alvorada inaugurará, no dia o Centro de Saúde. O local, originalmente destinado à UPA (cancelada pelo governo anterior), foi readequado para atender as necessidades da população, conforme a Secretaria Municipal da Saúde.

O centro vai oferecer o serviço de atendimento intermediário, que é o mesmo prestado no PAM-8, mas com horário estendido das 7h às 24h.

Concluída há quatro anos, a UPA de Alvorada recebeu R$ 2 milhões de investimentos do Ministério da Saúde e R$ 1 milhão do Estado. O cancelamento do processo por parte da administração anterior causou muitas dificuldades para reverter a situação, conforme a prefeitura.

“Essa conquista é resultado de longas tratativas entre representantes do Ministério da Saúde e da secretária da Saúde, Neusa Abruzzi, que assumiu a pasta em 2017 e retomou o diálogo junto ao governo federal, chegando a uma solução que beneficia a população e o município no uso da estrutura dentro do que é permitido por lei”, segundo nota do Executivo municipal.

Além do atendimento ambulatorial, o local á também um ponto do laboratório municipal, sala de acupuntura e Samu. No total, serão três médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos por turno, ampliando o número de atendimentos à população.

