Verão Prefeitura de Capão da Canoa instala passarelas na Av. Martinho Jovino Espíndola

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Através da Secretaria de Obras, executivo também consertou os postes de iluminação Foto: Divulgação Secretaria de Obras Foto: Divulgação Secretaria de Obras

Honrando o compromisso de oferecer condições adequadas de segurança aos moradores de Capão da Canoa, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Saneamento, realizou a instalação de passarelas sobre a Av. Martinho Jovino Espíndola. A ação ocorreu durante a terça-feira (21).

Na oportunidade, as equipes do executivo também consertaram os postes de iluminação da via. O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o Vice-Prefeito, Jairo Marques, e o Secretário de Obras e Saneamento, Eduardo Sarmento, supervisionaram os serviços. As ações seguem sendo realizadas em diferentes pontos do município, visando atender com maior agilidade as demandas da população. Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, a ação comprova o compromisso com a segurança dos pedestres. “Ainda vamos realizar atividades de melhoria em todos os bairros da nossa cidade, diversificando as equipes para atender o maior número de pessoas possível”, observa.

O Secretário de Obras e Saneamento, Eduardo Sarmento, destaca que o cronograma de trabalho está repleto de ações em todas as localidades. “Estamos qualificando a mobilidade em todos os sentidos, visando sempre manter o nosso município nas condições adequadas que a população merece”, analisa.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário