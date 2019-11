Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre paga os salários de novembro dos servidores municipais

29 de novembro de 2019

Há 12 meses consecutivos, o município vem mantendo em dia os salários dos servidores Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre pagou integralmente nesta sexta-feira (29) os salários de novembro dos servidores municipais. O valor bruto totaliza R$ 232 milhões e quita 100% das matrículas (34.945 mil).

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o mês de novembro é o período mais crítico em relação ao fluxo de caixa. “A arrecadação, que é maior no início do ano, principalmente devido à antecipação do IPTU e também do IPVA, se reduz ao longo do segundo semestre, e as despesas se mantêm praticamente as mesmas. Além disso, em novembro foi concluído o pagamento do 13º salário de 2018, que havia sido parcelado em 10 vezes”, afirmou Busatto.

Conforme o secretário, “foi necessário um grande esforço de ampliação das receitas próprias, racionalização dos recursos e contenção de despesas para que a prefeitura chegasse ao final de novembro mais uma vez pagando em dia os servidores”, disse o secretário. Há 12 meses consecutivos, o município vem mantendo em dia a folha do funcionalismo.

