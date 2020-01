Porto Alegre Prefeitura doa uma tonelada de alimentos ao Lar Santo Antônio

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Frutas e verduras foram apreendidas durante ações de fiscalização do comércio. Foto: Luciano Lanes/PMPA Frutas e verduras foram apreendidas durante ações de fiscalização do comércio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre doou, nesta sexta-feira (17), cerca de uma tonelada de frutas e verduras apreendidas em ações de fiscalização do comércio ambulante e localizado de Porto Alegre. Os alimentos haviam sido recolhidos no decorrer da semana pelas equipes da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), juntamente com a Guarda Municipal e a Brigada Militar. Como estavam em boas condições para consumo, a prefeitura optou por doá-las ao Lar Santo Antônio dos Excepcionais, que atua no bairro Agronomia.

