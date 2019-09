A prefeitura de Porto Alegre lança nesta quarta-feira (18), a consulta pública para concessão da gestão do Mercado Público. O lançamento do edital ocorre no Salão Nobre do Paço Municipal. Na ocasião, será apresentado o projeto desenvolvido pela a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas que propõe mudanças na administração do Mercado Público.

