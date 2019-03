Prêmio Açorianos reconhece os melhores da dança

Nesta sexta-feira (5) serão conhecidos os vencedores do Prêmio Açorianos de Dança 2018 na Cerimônia de Entrega do Prêmio. O evento, que contará com a participação especial dos artistas Lauro Ramalho e João Carlos Castanha, irá ocorrer no Teatro Renascença, às 19h30min.

Em 2018, foram 13 espetáculos inscritos dentre os quais se destacam seis: Fisiologia do Desespero, com 11 indicações; Cllã, com dez indicações; Ainda que Seja Noite e Gran Fuleiro Circus, com sete indicações cada um e Das Amarras Dela, com cinco indicações. O grande júri que avaliou os espetáculos inscritos foi composto por Leonardo Dias, Vanessa Rodrigues, Laura Backes, Alexandre Rittmann, Ítalo Ramos, Cláudia Daronch e Rui Moreira.

O Prêmio Açorianos de Dança contempla ainda as categorias de destaque por modalidades, como Balé, Jazz, Danças Urbanas, entre outras, além das categorias de Novas Mídias em Dança e Projetos de Difusão e Formação. Essas categorias contam com júris especializados que somam um total de 22 profissionais da área.

Neste ano, Margit Kolling receberá o Prêmio de Personalidade do Ano pela organização do Festival Sul Em Dança. A Gerência Cultural do Sesc-RS recebe o Prêmio de Incentivo à Dança pelas iniciativas de fomento à arte dança em Porto Alegre e no RS e pelo apoio às Companhias e Grupos de Dança locais, além da parceria com a Cia Municipal de Dança de Porto Alegre no ano de 2018.

Conheça a lista completa dos indicados no blog do Centro de Dança:

O que: Prêmio Açorianos de Dança

Quando: sexta-feira (5) às 20h

Onde: Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimos, 307)

Ingresso: Entrada Franca

Classificação: Livre

