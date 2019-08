Presidente do Grêmio se diz incomodado com críticas e sai em defesa de André: “Injustiçado”

*Valéria Possamai

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, relatou incômodo com algumas críticas que sendo proferidas com relação ao centroavante André. O mandatário afirmou em entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira (14), que o jogador tem passado por situações injustas é que merece respeito por sua tradição no futebol.

“O André é o jogador mais injustiçado do estado nesse momento. Ele é extremamente importante para o elenco. Tem momentos que há injustiça com relação a ele. Isso me deixa incomodado. Porque é um cidadão, pai de família. Passa da avaliação de seus momentos na partida. Eu não gosto disso, preciso ser franco em defesa do jogador e de todos os jogadores. Precisamos de todos, todos os jogadores são importantes”, afirmou Bolzan.

De acordo com Romildo, as críticas, que também ultrapassam o rendimento dentro do campo, também trazem incômodo para a direção. “Quando falam que foi uma má contratação, um jogador ruim. Isso incomoda. Ele é um jogador que tem uma história, que tem uma tradição no futebol. Temos que dar apoio, respeito, para que ele desenvolva todo seu futebol.”

No ano, o centroavante soma 32 jogos e 5 gols marcados. André tem enfrentado concorrência direta com Diego Tardelli. Contudo, com os dois marcados que garantiram a classificação, contra o Libertad, pela Libertadores, mantém a confiança do técnico Renato Portaluppi.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

