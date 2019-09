Presidente do Internacional comenta desfalque de D’Alessandro: “Ele faz falta em qualquer time”

O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (18), após a derrota do Internacional para o Athletico-PR. Com o resultado, o Colorado ficou com o título de vice-campeão da Copa do Brasil 2019.

Medeiros falou que se sentiu na obrigação de falar com o torcedor, pois “depois que se perde a chance de uma conquista de título nacional dentro de casa, é obrigação do presidente do clube vir dar um recado ao torcedor”.

Ele disse que o Inter não fez uma boa partida em casa, mesmo com estádio lotado, com 50 mil torcedores presentes. “O retrospecto é matemático. Não estamos botando a responsabilidade em cima de ninguém. É que não fizemos uma boa partida. Faz parte do futebol e precisamos dar uma resposta no domingo”, se referindo ao Brasileirão.

E continou. “Tu ganha um campeonato e está tudo bem. Tu perde uma competição e é terra arrasada. A gente está muito dolorido, mas domingo tem jogo e precisamos ganhar da Chapecoense”, disse.

E falou sobre a atuação dos jogadores em campo. “Futebol tem noites que tu não é feliz. O Inter sempre teve uma preparação física muito boa. O (Marcelo) Cirino foi muito feliz, deu um drible muito bonito e tomamos o segundo gol”, analisou.

A falta do jogador D’Alessandro foi sentida, de acordo com o presidente, mas não foi decisiva para a derrota sofrida. “D’Alessandro é o capitão do time e o ídolo do clube. Já jogamos sem ele no ano passado com o tripé (de volantes), mas ele faz falta em qualquer equipe”.

