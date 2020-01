Mundo Presidente do Paraguai está com dengue

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Mario Abdo Benítez se sentiu mal na terça-feira Foto: Reprodução Mario Abdo Benítez se sentiu mal na terça-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, está com dengue, informou a imprensa local nesta quarta-feira (22). Ele se sentiu mal na terça-feira (21), com dores, tontura e febre, e cancelou compromissos.

O ministro da Saúde, Julio Daniel Mazzoleni Insfrán, deu uma entrevista coletiva na qual afirmou que o presidente já não tem sintomas intensos, mas, mesmo assim, deverá ficar em repouso por pelo menos dois dias e não sairá da residência oficial durante esse período.

O Paraguai enfrenta uma epidemia da doença. São 3,5 mil notificações de suspeitas de dengue e 1,8 mil casos confirmados. Pelo menos duas pessoas morreram.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário