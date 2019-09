Preso mais um suspeito de participação no incêndio a ônibus em Canoas

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (03), mais um suspeito de participação no incêndio a um ônibus, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que ocorreu há uma semana. De acordo com o delegado Thiago Lacerda, o homem, de 28 anos, seria o motorista do carro que levou ao local o suspeito de colocar fogo no veículo.

Ele foi preso em um ponto de tráfico de drogas no bairro São José, em Canoas. Com ele, a polícia apreendeu um revólver, munição, drogas dinheiro e documentos, além de um giroflex e um rádio para comunicação na frequência da Brigada Militar.

Outros dois suspeito de participação no crime ainda são procurados.