Prestes a completar quatro anos desde o primeiro gol, Rafael Galhardo busca repetir sequência com a camisa do Grêmio

De volta ao Grêmio em março deste ano, Rafael Galhardo busca reencontrar espaço no Grêmio. O lateral tem treinado forte e se preparado bastante até mesmo em suas folgas para estar nas melhores condições à disposição do técnico Renato Gaúcho. Mais experiente desde sua primeira passagem, o jogador busca repetir os números de 2015.

“Fico feliz de ter voltado ao Grêmio e agora com essa intertemporada poder trabalhar bastante, temos três competições pela frente. Como o Renato fala sempre, ele vai precisar de todo mundo, então tenho trabalhado forte, bem, para quando surgir uma oportunidade poder aproveitar da melhor maneira possível e poder ter uma qualidade de jogo igual tive em 2015, mas trabalhando sério, tranquilo junto com todos porque temos competições difíceis pela frente e precisamos de todos concentrados para irmos bem em todas as competições”.

Depois de sua primeira passagem, Galhardo ganhou experiência. Passou por Anderlecht, da Bélgica, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco, tendo neste último, se destacado em alguns quesitos de sua posição

No clube carioca, teve 88% de aproveitamento em passes em apenas 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, acertando 327. Apesar de ter realizado poucos desarmes, Galhardo não errou nenhuma vez dos oito totais. Provando ser um lateral mais ofensivo, foi líder em finalizações em sua posição. Ao todo, encerrou sua passagem com 54% de aproveitamento pelo cruz-maltino.

Com a camisa tricolor, o ano de 2015 marcou uma das melhores temporada de Galhardo, além de ter balançado as redes duas vezes, teve 77% de aproveitamento, 27 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Atuou 33 partidas pelo Brasileiro com 78% de aproveitamento, sendo 18 vitórias, 8 empates, e apenas 7 derrotas na competição.

Em 2019, o lateral volta a defender as cores do clube gaúcho, no qual já disputou duas partidas, e espera repetir a boa temporada de 2015, inclusive pelo fato de em 05 de julho completar quatro anos de seu primeiro gol marcado pelo Grêmio diante do Joinville, na vitória por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro.

