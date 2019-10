Prévia do PIB registra alta em agosto

O nível de atividade da economia brasileira registrou alta de 0,07% em agosto na comparação com julho, indicou nesta segunda-feira (14) o BC (Banco Central). A autoridade monetária divulgou o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto).

O índice foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes). O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia.

Os números de agosto vieram após um mês de queda. Em julho, o indicador apresentou retração de 0,07% (dado revisado). Em oito meses, foram registradas apenas três altas na prévia do PIB.

Na comparação com agosto do ano passado, o índice apresentou retração de 0,73%, segundo números do Banco Central. Na parcial do ano, foi registrada uma alta de 0,66% e, em 12 meses até agosto, um crescimento de 0,87%. Esses valores foram calculados sem ajuste sazonal, pois consideram períodos iguais.