Prévia do PIB registra alta em setembro

Após avançar 0,22% em agosto, a economia brasileira teve novo resultado positivo no mês seguinte. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) avançou 0,44% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira (14) a autoridade monetária. Essa foi a terceira elevação mensal consecutiva.

O IBC-Br é considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto). O índice calculado pelo BC passou de 138,71 pontos para 139,32 pontos na série dessazonalizada de agosto para setembro. Esse é o maior patamar para o IBC-Br com ajuste desde junho de 2015 (139,85 pontos).

Na comparação entre setembro de 2019 e o mesmo mês de 2018, houve alta de 2,11% na série sem ajustes sazonais.