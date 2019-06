Previsão do tempo: final de semana começa com temperaturas altas neste sábado

Este sábado (15) promete mais um dia de verão fora de época. Na capital gaúcha, o tempo deve seguir com máxima de 28°C. O dia será marcado por predomínio de sol entre poucas nuvens.

Já no extremo Sul e em parte da Campanha, há possibilidade de chuva isolada e passageira, com possibilidade menor de chuva mais intensa.

No domingo (16), a chuva perde intensidade, mas o dia ainda fica encoberto e com chance de chuva a qualquer horário no extremo sul gaúcho. Nas demais áreas do sul do Estado, deve haver pancadas fracas, isoladas e passageiras.

