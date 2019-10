Previsão para a próxima semana indica chuva intensa com risco de temporais no Rio Grande do Sul

A próxima semana deverá ter chuva intensa no Rio Grande do Sul, conforme dados do Boletim Meteorológico Semanal da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). Confira.

Até este sábado (26), o predomínio do ar seco manterá o tempo firme, com sol e temperaturas superiores a 30°C na maioria das regiões. No domingo (27), a propagação de uma nova frente fria provocará chuva em todo Estado, com possibilidade de temporais, rajadas de vento e queda de granizo em áreas isoladas.

Na segunda-feira (28), a nebulosidade ainda seguirá predominando, com pancadas isoladas de chuva. A propagação de uma nova frente fria provocará chuva em todo Estado, com possibilidade de temporais, rajadas de vento e queda de granizo em áreas isoladas.

A partir da terça-feira (29), o deslocamento de área de baixa pressão manterá a nebulosidade e a chuva em todas as regiões, com risco de temporais isolados. Os volumes de chuva esperados deverão variar entre 50 e 75 mm na maioria dos municípios do Estado. Nas Missões, Alto Vale do Uruguai e no Planalto os totais previstos oscilarão entre 90 e 110 mm, e poderão exceder 140 mm em diversas localidades.