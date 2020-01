Rio Grande do Sul PRF apreende 30 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-293

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Os cigarros foram contrabandeados do Paraguai Foto: PRF/Divulgação Os cigarros foram contrabandeados do Paraguai. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 30 mil maços de cigarros contrabandeados e dois veículos na BR-293, em Dom Pedrito, no Sudoeste do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (08). Um homem foi preso.

Após receberem uma denúncia, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete S10 com placas de Belo Horizonte (MG). O motorista desobedeceu a determinação e fugiu. Ele abandonou o veículo às margens da rodovia e correu para a mata, não sendo localizado. Ao vistoriarem a caminhonete, os agentes encontraram a carga ilegal, proveniente do Paraguai.

Uma Strada emplacada em Videira (SC), que viajava à frente da S10 e avisava sobre a existência de fiscalização, também foi abordada. O seu condutor, um homem de 24 anos, foi preso. Os dois veículos eram equipados com rádios comunicadores ocultos.

