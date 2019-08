Primeira edição da Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos acontece domingo

Vem aí a primeira edição da Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos, que vai ser promovida pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A atividade tem o intuito de conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. A corrida acontece no próximo domingo (04), a partir das 8h30, na Rua Nestor Ludwig – Rua A (ao lado do Gigantinho).

Os interessados devem se inscrever para participar da ação, clicando aqui. Todos os recursos arrecadados vão ser destinados para investir em melhorias na estrutura do Hospital Vicente Scherer, unidade de transplantes da Santa Casa.

Para ajudar, você pode participar da corrida ou corrida kits, nesse última modalidade você tem direito a um kit com camiseta, sacochila e vários brindes. O valor da inscrição é de R$ 98,00. Se você quiser comprar a camiseta individual, ela custa R$ 30,00 e pode ser encontrada na Loja da Boa Causa, localizada na Santa Casa de Misericórdia.

A retirada do kit ocorrerá no sábado (03), das 11h às 18h, na Decathlon Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1181 – Praia de Belas, Porto Alegre/RS).

Modalidades

Adulto:

Corrida de 5Km

Corrida de 10Km

Caminhada de 3Km

Corrida Kids:

Até 05 anos – 70 metros

06 a 08 anos – 100 metros

09 a 11 anos – 200 metros

12 a 15 anos – 300 metros

