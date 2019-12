Acontece Primeira Havan da Região Metropolitana é inaugurada em Viamão

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

A festa de abertura da loja concentrou milhares de pessoas no sábado (30) pela manhã Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A tradicional réplica da Estátua da Liberdade podia ser vista de longe por quem passava pela ERS-040 na cidade de Viamão neste fim de semana. Ela foi trazida de Santa Catarina, especialmente para a inauguração de 137ª “filha”, como denomina o empresário Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan. A festa de abertura da loja concentrou milhares de pessoas no sábado (30) pela manhã.

O estabelecimento reúne mais de 100 mil produtos disponíveis para os consumidores e uma estrutura de 10 mil metros quadrados, na qual foram investidos quase R$ 40 milhões. Hang afirma que trazer para a região cerca de 200 empregos diretos em cada loja é colaborar com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, mas a burocracia atrapalha o processo.

“Eu passei 20 anos para conseguir voltar pro Rio Grande do Sul. Aqui era pra ser a nossa primeira filial, voltamos pra cá quando liberaram o empreendedor para poder empreender. O RS é um estado muito difícil, a burocracia é terrível”, disse.

Para próximo ano, já estão acertadas 12 lojas novas em solo gaúcho em cidades como Pelotas, Esteio, Canoas, Rio Grande e Gramado. Em Porto Alegre, de início, serão três unidades, nas Avenidas Ipiranga, Cavalhada e Assis Brasil. A rede de Lojas Havan deve fechar o ano de 2019 com 20 mil colaboradores e R$ 12 bilhões de faturamento.

