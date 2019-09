O Estado de São Paulo registrou um aumento de 26% na quantidade de prisões por homicídio no trânsito em um período de dois anos, segundo dados da Polícia Civil por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação). Os números levam em conta as prisões em flagrante e aquelas feitas por determinação judicial, ou seja, com base em mandados por crimes que resultaram em mortes.

