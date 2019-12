Porto Alegre Procon divulga pesquisa de medicamentos de dezembro

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Levantamento mostra importância de comparar preços antes de comprar. Foto: Divulgação/PMPA Levantamento mostra importância de comparar preços antes de comprar. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Já está disponível no site da prefeitura a nova pesquisa de preços de medicamentos do Procon Porto Alegre. O levantamento abrange cinco redes de farmácias da Capital e os valores de 20 remédios, incluindo os utilizados para tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e cardiopatias, entre outras (confira aqui).

A pesquisa mostra a importância de comparar preços em diversos estabelecimentos antes da compra, já que a variação é expressiva. Um exemplo é o Maleato Enalapril. A caixa com 30 comprimidos de 20 miligramas (mg) das marcas comerciais custam entre R$ 16,69 e R$ 56,61. Se optar pelo produto genérico, com o mesmo princípio ativo, o consumidor encontrará a medicação por R$ 12,99 a R$ 29,62.

A diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges, lembra que, todos os meses, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publica uma tabela com os valores máximos que podem ser cobrados por medicamento. A relação está disponível para consulta aqui. “Orientamos que os consumidores, antes de realizarem a compra, comparem os preços em diferentes redes de farmácias. Também devem estar atentos a possíveis descontos fornecidos por alguns laboratórios, mediante prévio cadastramento”, ressalta Fernanda.

Outra dica importante para quem usa medicamentos de uso contínuo para hipertensão, diabetes e asma, por exemplo, é se credenciar no Programa Farmácia Popular no site. Assim, é possível recebê-los gratuitamente nas farmácias conveniadas. Além disso, existem medicamentos para colesterol, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e anticoncepcionais com descontos de até 90%.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para moradores da cidade, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode fazer o agendamento prévio pelo site, onde são fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações, no Facebook.

