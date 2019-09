Produção de leite sobe e a de ovos bate recorde no Brasil

O Brasil registrou aumento na produção de leite em 2018, além da expansão na produção de mel e ovos de galinha, conforme levantamento do IBGE, divulgado nesta sexta-feira (20). A produção brasileira de leite atingiu 33,8 bilhões de litros, aumento de 1,6%, retomando a alta, após queda de 1,1% em 2017. Conforme estudo, as regiões Sul e Sudeste, com participação de 34,2% e 33,9% lideram a produção nacional. Minas Gerais foi o maior produtor, respondendo por mais de um quarto da produção nacional: 8,9 bilhões de litros, o equivalente a 26,4% do total.

De 2017 para 2018, o preço médio nacional por litro de leite foi R$ 1,16, com alta de 4,7%, o que resultou em um valor de produção de R$ 39,3 bilhões. O maior preço médio (R$ 1,26 por litro) foi encontrado na Região Nordeste, já o menor preço (R$ 0,99 por litro) ficou na Região Norte. Em termos de municípios, a cidade de Castro (PR) liderou o ranking de produção nacional, com 0,9%, correspondendo a 6,7% na produção do estado.

Os primeiros lugares são ocupados por Santa Maria de Jetibá (ES) e Passos (SP), que são destaques também na produção de ovos de galinha. A pesquisa revela também que em 2018 foram 16,4 milhões de vacas, representativas de 7,7% do efetivo de bovinos do país. O número mostra queda de 2,9% em comparação com a quantidade no ano anterior. O Sudeste apresenta o maior efetivo do País (29,2%), seguido da Região Sul (20,6%) e do Nordeste (20,4%).

Em 2018, o Brasil atingiu a quantidade de de 2.069 litros/vaca/ano. A analista da pesquisa, engenheira agrônoma, Mariana Oliveira, destaca que “o Sul foi responsável pelo aumento da produtividade, com 3.437 litros por vaca no ano”. O aumento alcançou 4,3% em relação a 2017. Os três estados do Sul tiveram produtividades superiores a 3.200 litros/vaca/ano. Logo atrás, aparece Minas Gerais, com 2.840 litros/vaca/ano.

