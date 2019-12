Notas Brasil Produtores têm até segunda para aderir ao Refis Rural

25 de dezembro de 2019

Os produtores com prestações do crédito rural em atraso têm até a próxima -feira (30) para pedir o desconto da dívida transferida para a União, desde que o débito não esteja inscrito em dívida ativa. A renegociação faz parte do Programa de Regularização Tributária Rural, também conhecido como Refis Rural.

