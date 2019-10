Uma professora do ensino fundamental foi estuprada no sábado (28) pela manhã no estacionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dama Entre Rio Verdes, no Jardim Santa Rita, zona leste de São Paulo. A professora diz ter sido abordada quando se dirigia ao seu carro para ir embora. O homem fugiu após uma funcionária abordá-lo e perceber que havia algo errado, chamando ajuda.

Deixe seu comentário: