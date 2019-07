Programa Bota-Fora apresenta queda no número de recolhimento de resíduos

Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), fizeram o primeiro ciclo de atendimento do Bota-Fora este ano, entre os meses de fevereiro e julho, recolhendo um total de 659, 8 toneladas de resíduos em 213 pontos de Porto Alegre. Em 2018, no primeiro ciclo foram recolhidos 964 toneladas, em 212 comunidades da Capital.

“A redução no quantitativo do primeiro ciclo de 2018 para 2019 se deve à compreensão e conscientização da população em relação ao descarte adequado dos seus resíduos”, explica o diretor-geral do DMLU, Renê Machado de Souza.

O projeto tem como propósito orientar as pessoas para descartar corretamente os resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Além disso, essa ação atende as comunidades, no qual moradores não possuem recursos financeiros para contratar as coletas pagas. Com o Bota-Fora fica mais fácil de que os resíduos não sejam jogados incorretamente e assim, não prejudicam arroios e bocas de lobo.

“O Bota-Fora possibilita que a população dê a destinação adequada aos resíduos que não são regularmente recolhidos pelas coletas tradicionais e também impede que sejam gerados focos de lixo que acabam causando transtornos à cidade”, disse o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

O serviço deve retornar em agosto e para facilitar o serviço para o DMLU, os moradores devem colocar os materiais que querem descartar em frente as suas casas na noite anterior da ação, ou então até às 7h e 30min do dia que ocorre o recolhimento. Em locais onde o caminhão não consegue entrar, são colocadas caixas para que sejam descartados os resíduos.

Os descartes podem serem feitos também em qualquer umas das nove Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. Os locais recebem móveis velhos, madeira e entulhos. Para mais informações clique aqui.

