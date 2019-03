Programa Nova Geração da PwC Brasil está com inscrições abertas para Porto Alegre

A PwC Brasil, líder global em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações, está com inscrições abertas para o programa Nova Geração 2019. Abordando as características e o potencial da nova geração, a iniciativa tem o objetivo de recrutar estudantes matriculados a partir do segundo ano de faculdade ou que tenham se formado há, no máximo, dois anos.

O programa irá selecionar profissionais para atuar em diversas áreas da firma e diferentes escritórios. Para Porto Alegre, os cursos e as áreas solicitadas são: Administração e correlatos (Auditoria, Riscos e Controles e Assessoria Tributária e Societária), Ciências Contábeis e correlatos (Auditoria, Riscos e Controles e Assessoria Tributária e Societária), Ciências Econômicas e correlatos (Auditoria, Riscos e Controles e Assessoria Tributária e Societária), Cursos de TI (Riscos e Controles) e Direito (Assessoria Tributária e Societária).

A campanha engloba os cursos de Tecnologia da Informação, Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e cursos correlatos, e os profissionais poderão optar por participar da seleção nas linhas de serviço de auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações.

O programa Nova Geração oferece oportunidade de crescimento profissional e pessoal em um ambiente de trabalho diverso, com amplo investimento em formação e permanente compartilhamento de conhecimento.

O processo seletivo acontece de março até maio, com atuação prevista para iniciar no segundo semestre/2019. Mais informações estarão disponíveis no site do Programa Nova Geração (https://www.pwc.com.br/pt/carreira-na-pwc.html) e nos canais digitais da PwC Brasil.

