Programação especial movimentará bairro Safira no fim de semana

O programa Bairro em Ação chega à terceira edição neste fim de semana e promete movimentar os moradores do bairro Safira, em Porto Alegre. As atividades vão ser realizadas neste sábado (24), na praça Evory Rodrigues Tavares (Rua Regina de Araújo Rocha), das 9h às 13h.

A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e executado pela Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer. O evento vai oferecer diversas opções de esportes para crianças e adolescentes gratuitamente. Caso chova, a atividade será transferida.

Além disso, o ônibus Brincalhão também estará no bairro e vai levar muita diversão com jogos de tabuleiro, tênis de mesa, entre outros. No mesmo dia, vai ter torneio de futebol sub 12, apresentação de capoeira e hip hop. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAMS) é parceira da ação.

Deixe seu comentário: