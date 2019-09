No sábado, dia 28, acontecerá a formatura da segunda turma da Guarda Mirim do Projeto Crescendo com Segurança, que é desenvolvido pela Prefeitura de Cachoeirinha e o Departamento de Guarda Mirim. O evento será às 17h no Ginásio Municipal. No total, serão formados 91 aspirantes e 18 Guardas Mirins dos núcleos Osmar Stuart e Portugal.

