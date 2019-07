O Fórum dos Pescadores do Delta do Jacuí, Lago Guaíba e Norte da Laguna dos Patos (Fórum Delta do Jacuí) realizou uma plenária para apreciação da proposta final do Projeto Manejo Participativo da Pesca do Bagre. O evento, que contou com o apoio da Emater/RS-Ascar, aconteceu na semana passada na sede da Colônia Z5, na Ilha da Pintada, em Porto Alegre.

