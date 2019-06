Projeto possibilita que empresas doem livros para escolas públicas

A Editora L&PM criou o projeto Pró-biblioteca que visa enriquecer a literatura nas escolas públicas. A ação já beneficiou mais de 1.800 milhão pessoas de 1.160 escolas, em 200 cidades localizadas no interior e nas capitais brasileiras. A iniciativa já foi aderida por 30 empresas no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo.

Apoiada pela Lei Rouanet, a ação incentiva a cultura, equipando e atualizando as bibliotecas de escolas públicas, para colaborar na formação dos jovens brasileiros. Conforme a organização, o Pró-biblioteca tem também como missão incentivar a literatura entre a população que utiliza os acervos das bibliotecas comunitárias no país, sendo uma oportunidade de investimento na área educacional.

As entregas dos kits às bibliotecas das escolas iniciaram em maio e seguem até agosto de 2019. O diretor da L&PM, Paulo Lima, destaca a importância da iniciativa: “Este é um projeto que veio para ficar, pois esta é uma forma de investimento direto na formação dos jovens brasileiros”.

No total, são 200 títulos disponíveis de referências infantis, infanto juvenis e de literatura em geral, nacional e estrangeira. A seleção foi feita através de uma pesquisa realizada por uma equipe de professores, seguindo as exigências pedagógicas do Ensino Fundamental e Médio, com a curadoria da Editora L&PM. Foram também consideradas as leituras obrigatórias e recomendadas para os vestibulares de todo o Brasil.

Deixe seu comentário: