Projeto social leva crianças de Canela para conhecer o Theatro São Pedro

Alunos do projeto social Academia de Arte e Cultura, de Canela, tiveram a oportunidade de ver de perto um dos templos da cultura no Rio Grande do Sul: o Theatro São Pedro. Recebidos por uma equipe do local, os mais de 60 alunos que desceram a serra rumo à capital conheceram um pouco mais dos 186 anos de história do teatro e visitaram os bastidores do lugar. Os jovens, com idades entre 8 e 16 anos, ainda tiveram a oportunidade de assistir à uma peça nas galerias do Theatro.

A visita fez parte de uma série especial de aulas em que os 120 alunos deixaram de lado sapatilhas, colchões, pincéis, tecidos, malhas e microfones para dar lugar ao projetor. “Desde o início do mês de agosto, os alunos tiveram aulas teóricas em sala de aula sobre o funcionamento de um espetáculo, ambientes de um teatro e os principais teatros do país”, explica a coordenadora pedagógica do projeto Andrelise Santorum.

Para finalizar esse ciclo alinhando teoria à prática, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o que viram em sala de aula. “Estudar sobre o palco, as galerias, as coxias, a rotunda e o mezanino foi muito legal, mas conseguir ver ao vivo e a cores tudo o que aprendemos em sala de aula foi uma experiência incrível. Ainda mais no Theatro São Pedro, um lugar tão importante”, conta Eduarda Kohlrausch, 16 anos, aluna do projeto.

Mantido e criado há sete anos pela empresa de entretenimento D’arte Multiarte em parceria com a Associação Cultural das Hortênsias, o projeto social já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Canela com aulas totalmente gratuitas de acrobacia aérea em tecido, acrobacia de solo, artes visuais, ballet, teatro e técnica vocal.

Além de proporcionar uma rotina de atividades no turno inverso às aulas escolares, a Academia de Arte e Cultura é uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades artísticas.

“Um dos diferenciais do projeto é o viés profissionalizante e não apenas ocupacional. Os professores atuam em diferentes iniciativas artísticas e não são apenas técnicos em suas modalidades. Já temos cases de alunos que começaram no projeto e hoje integram o elenco de espetáculos renomados na região”, explica a Coordenadora Geral Carolina Parmegiani.

Academia de Arte e Cultura

O projeto social Academia de Arte e Cultura transforma a realidade de crianças e adolescentes de Canela, oportunizando aulas gratuitas de diferentes modalidades artísticas para alunos da rede pública de ensino. Desde 2012, a iniciativa já recebeu mais de 400 jovens e, atualmente, atende 120 alunos entre 7 e 16 anos que têm a oportunidade de estimular seu desenvolvimento pessoal e artístico em seis modalidades: ballet, artes visuais, teatro, acrobacia aérea, técnica vocal e acrobacia de solo.

O projeto é uma criação da D’arte Multiarte e da Associação Cultural das Hortênsias e tem patrocínio do Mundo a Vapor, Piva Magazine, Estação Sonho Vivo, Redemac Madeiras Caracol, Mãos do Mundo e espetáculo Korvatunturi, apoio especial Estampar Serigrafia, Aquarius Contabilidade, System Produções Técnicas e Sergio Azevedo Photos e apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela (SMEEL). Colaboram ainda de forma espontânea Marlene Peccin e Eduardo Port.

Os interessados em apoiar o projeto podem entrar em contato pelo e-mail carolina@dartemultiarte.com.br ou pelo telefone (54) 3282.6562.

Deixe seu comentário: