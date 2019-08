Proprietários de restaurantes, bares e lancherias realizam mapeamento de demandas no Litoral Norte

A segunda reunião do Núcleo Gastronômico da Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC) serviu para a discussão e o levantamento das principais demandas enfrentadas por donos de restaurantes, bares, lancherias e outras empresas do setor.

Integrantes da área gastronômica do Litoral Norte do Estado estiveram reunidos na noite da segunda-feira 29 de julho, na sede da entidade, para a união de esforços visando a melhoria de processos e o fortalecimento do segmento.

Sendo um dos participantes, o Acqua Lokos Parque Hotel esteve representado na reunião pelo gerente comercial Marcos Turco. “Identificarmos as necessidades de cada empresa é o primeiro passo para termos uma categoria mais forte e consolidada, acredito que um passo importante foi dado nessa direção”, afirma.

De acordo com Raquel Diehl, proprietária da Cervejaria Narcose, o Núcleo Gastronômico deverá aproximar empresários, além de trazer benefícios à economia da região.

A próxima reunião do Núcleo Gastronômico será aberta ao público e ocorrerá no dia 13 de agosto, às 19h na ACICC (Capão da Canoa, RS 407 – nº 1455). Na ocasião, serão escolhidos os cargos de coordenador, vice-coordenador, tesoureiro e secretário.

Para inscrição e mais informações entre em contato pelo telefone (51) 98585-0266 ou e-mail acicc@acicc.com.br.

Temporada Inverno no Acqua Lokos Parque Hotel

O parque gaúcho, considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno, as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h. Já, o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

O Acqua Lokos está em atividades há 22 anos e fica na Estrada do Mar, entre os balneários de Arroio Teixeira e Curumim .

Deixe seu comentário: