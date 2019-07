As prostitutas de Amsterdã (Holanda), rejeitaram as propostas de mudanças que a prefeita da cidade pretende discutir no Distrito da Luz Vermelha, região onde esse tipo de serviço é prestado há séculos. A prefeita Femke Halsema propôs quatro possíveis mudanças para o funcionamento das casas. As trabalhadoras alegam, no entanto, que o sistema atual é o mais seguro.