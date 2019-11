Porto Alegre Protótipo de relógio de rua é instalado no Centro da Capital

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O protótipo está em fase de testes Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O protótipo dos 168 relógios de rua de Porto Alegre foi instalado na madrugada desta quarta-feira (27) em frente ao Paço Municipal, no Centro da Capital. O equipamento entrará em funcionamento assim que for concluída a fase de testes definida pela equipe da Brasil Outdoor.

O protótipo ficará no local durante dez dias. Além de informar hora e temperatura, o novo relógio está equipado com câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito.

Durante esse período, uma equipe técnica avaliará as funcionalidades do equipamento. Se ele for aprovado pela prefeitura, o contrato será assinado. A empresa deve instalar todos os 168 relógios em até 24 meses após a colocação do primeiro. A Brasil Outdoor foi a primeira colocada na concorrência pública para o serviço.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário