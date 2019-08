A Polícia Civil de Roraima está investigando uma quadrilha suspeita de traficar crianças e bebês venezuelanos. Um brasileiro suspeito de integrar o grupo foi preso em flagrante em junho quando tentava sequestrar uma menina de 1 ano, em Boa Vista. Além do brasileiro, a quadrilha teria pelo menos outros quatro integrantes, todos venezuelanos que entraram no Brasil com vistos de turismo.

