O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (25). No entanto, algumas nuvens devem surgir em pontos isolados, com a possibilidade de neblina no começo da manhã, especialmente nas regiões Sul e Leste.

A temperatura começa a aumentar durante o dia, já que a presença do sol ajuda a aquecer. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 10°C, e máxima deve ser de 25°C.

