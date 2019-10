Quarta-feira é marcada por fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (2) o dia é marcado pelo avanço de chuvas e temporais em todas áreas gaúchas. As regiões do Sul e Oeste devem registrar temporais com raios. Durante o dia, as demais regiões devem ainda ter sol e nuvens com temperatura acima dos 30ºC.

Em alguns municípios gaúchos a madrugada foi marcada por temporais, especialmente na região Sul do estado. Por volta das 23h, moradores de Arroio Grande relataram que houve queda de pedras de gelo.

Em Porto Alegre, o clima permanece quente. A mínima é de 21ºC e máxima pode chegar aos 34ºC.

