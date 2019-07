Quarta-feira será fria e ensolarada no Rio Grande do Sul

Depois de mais uma madrugada gelada np estado, com termômetros marcando 9°C em Porto Alegre, nesta quarta-feira (3) o frio segue intenso no Rio Grande do Sul. O dia será de tempo firme, com sol e poucas nuvens. Há possibilidade de chuva no Norte até o fim da manhã, mas sem grande intensidade.

A máxima no Estado será em Torres, com 20°C. Nas demais áreas, a temperatura chega em torno de 15°C. Na capital, a máxima alcança os 14°C.

Veja como fica o tempo em outras cidades gaúchas:

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Máxima de 13°C

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 11°C

Santa Maria: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 12°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 18°C

Uruguaiana: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 14°C

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 20°C

Tramandaí: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 18°C

Capão da Canoa: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 17°C

Xangri-Lá: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 17°C

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Máxima de 13°C

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 15°C

Bagé: geadas pela manhã e tempo firme. Máxima de 10°C

Deixe seu comentário: