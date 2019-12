Polícia Quase meia tonelada de maconha é apreendida na BR-153

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

A apreensão ocorreu em Severiano de Almeida, no Noroeste do RS Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Uma operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha e da PM (Polícia Militar) de Santa Catarina resultou na apreensão de 483 quilos de maconha, na madrugada desta quinta-feira (05), na BR-153, em Severiano de Almeida, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

A droga estava em um Hyundai Azera. A PM tentou abordar o veículo em Concórdia (SC), porém o motorista do veículo fugiu em alta velocidade pela BR-153, em direção a Erechim.

A PM acionou a PRF, que montou uma barreira na rodovia. Durante o cerco, o veículo acabou sendo abandonado na beira da estrada. O motorista e o passageiro fugiram correndo e se esconderam no mato. Eles não foram localizados.

