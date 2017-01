Quatro pessoas que socorriam um motorista que bateu em uma árvore morrem atropeladas por um caminhão em uma rodovia no Norte do Estado

Quatro pessoas morreram atropeladas no quilômetro 18 da ERS-404, em Rondinha, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (10). Três das vítimas, que estavam um Classic com placas de Novo Hamburgo, haviam parado para ajudar o motorista de um Prisma com placas de São Leopoldo que colidiu contra uma árvore.

Ao desceram do veículo, elas foram atingidas por um caminhão. O outro morto é um morador da região, que também estava prestando socorro ao condutor do carro que bateu na árvore. O caminhoneiro fugiu do local do acidente, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Outras duas pessoas ficaram feridas.

