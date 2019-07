Queda de avião deixa dois mortos em Atibaia

Duas pessoas morreram após a queda de um avião, em Atibaia, na tarde desta sexta-feira (12). De acordo com informações da Polícia Civil a aeronave caiu próximo a uma residência, por volta das 14h. Nenhum dos moradores ficaram feridos. O acidente ocorreu em uma região rural do município.

A polícia disse ainda que não há informações com relação a identidade das vítimas. A aeronave teria partido as 12h15 do campo de marte, em São Paulo.

Em entrevista ao portal da RedeTV!, o Corpo de Bombeiros informou, por telefone, que as duas vítimas estavam a bordo da aeronave e foram arremessadas no momento que o avião, que tem prefixo PT-CON, se partiu durante a queda. Conforme o cadastro na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular, mas não estava autorizada a fazer táxi aéreo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e, por volta das 15h30, se dirigia ao local. A identidade das vítimas ainda será apurada pela Polícia Civil.

13h40 Queda de Aeronave de pequeno porte, Estrada Velha do Pau Arcado, 100 – Recanto do Lago – Cpo Limpo Paulista. Infelizmente 2 Vítms que já se encontram em óbito pelo local, 3 Vtrs, 9 homens do CB no atendimento.#193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 12, 2019

