A Europa tinha entre 3,9 milhões e 4,8 milhões de imigrantes ilegais em 2017, metade dos quais vivia no Reino Unido e na Alemanha, revelou uma pesquisa do Instituto Pew Research Center. A pesquisa, a mais ampla em mais de uma década, feita com base em informações de 32 países europeus e organizações internacionais, revelou que o número caiu um pouco desde o pico de 2016.