Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Em Belém Novo, estação compacta 100% automatizada amplia a produção. Foto: DMAE/PMPA

Com a queda na temperatura, nesta quinta-feira (2), o sistema de abastecimento de água da Capital ficou estabilizado. Houve desabastecimento somente para serviços e manutenções de rotina. As regiões onde o abastecimento não é regular ainda podem perceber baixa pressão e desabastecimento.

O excesso de calor durante vários dias consecutivos aumentou o consumo de água e o desperdício em toda a cidade, o que provocou insuficiência no sistema de distribuição. Ligações clandestinas também impactam diretamente o abastecimento regular, porque alteram a mensuração de consumo e causam interrupções temporárias. Essa quantidade extra de água usada irregularmente extrapola o cálculo feito para as bombas e canalização do sistema. E não havendo a medição adequada, não há como planejar a distribuição com eficiência.

O Dmae vem trabalhando fortemente para aumentar a produção de água para o sistema de Belém Novo, que está no limite da capacidade. A solução definitiva para a região virá com a construção da nova ETA (Estação de Tratamento de Água) na Ponta do Arado, com o dobro da capacidade atual. Para atenuar a situação até a conclusão da obra, o Departamento contratou uma tecnologia inovadora: uma estação compacta 100% automatizada que, até outubro, vai incrementar em 30% a produção de água. Outras obras realizadas já impactam positivamente no abastecimento do Extremo Sul e da Lomba do Pinheiro

