Quem passa? Dupla Gre-Nal joga nesta noite por vagas na semifinal da Copa do Brasil

por Kyane Sutelo

Não é final de campeonato, mas é assim que os gaúchos se sentem nesta quarta-feira. Grêmio e Internacional podem conquistar a vaga para a semifinal da Copa do Brasil ou dar adeus à competição, nesta noite. Em Salvador, o Tricolor enfrenta o Bahia, às 19h15, na Arena Fonte Nova. Já o Colorado recebe o Palmeiras no Beira-Rio, às 21h30.

Ambos têm chances de passar, mas, conforme o comentarista da Rádio Grenal, Kalwyn Corrêa, os confrontos que a dupla terá não são fáceis. “O Internacional joga com a dificuldade do Palmeiras ser pouco vazado e de não poder ganhar apenas com vitória simples”, explica Kalwyn, sobre a derrota da equipe de Odair Hellmann em São Paulo, que faz com que seja preciso ganhar por dois gols de diferença em casa. Para o Tricolor, a muralha pela frente seria um velho conhecido: Roger Machado. “O Grêmio joga fora e, além disso, o Renato Portaluppi está com dificuldades de ganahr dos times do Roger”, salienta o comentarista.

O resultado destes embates, você fica sabendo logo mais, com os melhores lances em O Sul e a cobertura completa na Rádio Grenal FM 95,9 MHz.

Qual sua aposta para as semifinais da Copa do Brasil?

Deixe seu comentário: