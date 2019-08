O Rio Grande do Sul terá um dia típico de verão nesta quinta-feira (29), por conta de correntes de vento Norte que chegam ao estado. O sol aparece em todo território gaúcho, mas nuvens ingressam ao longo do dia. As máximas sobem e algumas cidades devem ter temperaturas próximas dos 35°C.

Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima é de 15°C e a máxima deve chegar a 32°C.