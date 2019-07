Depois de dias congelantes, o frio vai dar uma trégua para os gaúchos. Durante a manhã, o sol aparece entre nuvens, com algumas áreas apresentando nebulosidade. As temperaturas máximas ficam entre 22°C a 25°C na maioria das cidades. Na capital, o dia será agradável e com sol entre nuvens. A mínima prevista será de 12° e a máxima fica na casa dos 24°C.

O tempo permanece firme na maioria das regiões. No Extremo Sul, aproximação de uma frente fria provoca chuva.

