Rádio Grenal disputa em três categorias o Prêmio Press 2019

A Rádio Grenal concorre a três categorias do Prêmio Press 2019. Na série de Melhor Comentarista de Rádio do Ano, a Rede Pampa vem com Ben-Hur Marchiori. Ele participa diariamente, a partir do meio-dia, do programa Dupla em Debate, da Rádio Grenal. Durante duas horas defende o seu time do coração, o Grêmio, enfrentando sempre, com muito humor, os argumentos do colega colorado Kenny Braga. O Dupla em Debate é finalista na categoria Melhor Programa de Rádio do Ano.

“O fato de estar aqui concorrendo só com feras, caras consagrados, só de estar aqui para mim é muito emocionante, e quero dizer que estou com uma expectativa muito grande para o Dupla em Debate. Pois é um programa que revolucionou o rádio, um programa que fala de futebol, mas de uma forma descontraída. As pessoas nesse horário do meio-dia às 14h, elas querem alegria, querem descontração e é o que nós fazemos”, explicou Ben-Hur Marchiori.

Dupla em Debate: a atração apresentada diariamente, ao meio-dia, pela Rádio Grenal é finalista na categoria Melhor Programa de Rádio do Ano. O programa tem o comando de Flávio Dal Pizzol e conta com os debatedores: Haroldo de Souza, Roberto Pato Moure, Ben-Hur Marchiori, Kenny Braga, Rogério Böhlke e Ana Carolina Aguiar. As duas horas de duração do debate não são o bastante para o elenco, que é visto frequentemente seguindo com as discussões mesmo fora do estúdio.

“É muito bacana, a festa é bonita, a homenagem é muito significativa e acima de tudo a gente fica contente em estar entre os melhores. Esse é um trabalho de grupo, em 2009 eu ganhei individual como repórter esportivo, fiquei feliz, mas agora multiplico essa felicidade por ser o grupo, aquilo que a gente trabalha dia a dia, que a gente ambiciona e imagina que a recompensa vai se fazer presente essa noite”, falou Pizzol.

Já na categoria Repórter de Rádio do Ano, concorre Diogo Rossi, também pela Rádio Grenal. A emissora que integra a Rede Pampa de rádios é referência nos assuntos que envolvem Grêmio e Internacional, trazendo com agilidade as novidades da dupla. Cada jornada esportiva da Grenal tem uma duração mínima de seis horas, trazendo todos os detalhes de cada partida através de uma equipe que reúne jovens talentos e nomes consagrados da crônica esportiva.

“Eu tô sendo indicado pela terceira vez como repórter de Rádio e estou aqui concorrendo com pessoas que me inspiraram e algumas que me ajudaram a começar a carreira. Para mim é extremamente importante só pelo fato de já estar aqui, que significa muita coisa”, relatou Diogo Rossi.